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НЕ СПЕШИТЕ
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|* не во всех случаях требуется ремонт стиральных машин
А если вам не удалось выполнить ремонт стиральной машины – я вам помогу
Когда дело доходит до ремонта стиральной машины и не удается решить проблему своими силами, вы начинаете вспоминать, кто у вас «свой человек» по этой части.
Для большинства моих клиентов (я мог бы написать 90%, но точно не скажу, а врать не буду) я и есть тот самый «свой человек» по ремонту стиральных машин.
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Давайте знакомиться. Меня зовут Андрей, и я занимаюсь ремонтом стиральных машин в Минске с выездом на дом уже более 10 лет.
Почему вам выгоднее обратиться ко мне, а не в фирму по ремонту «стиралок»
Что вы делаете, когда у вас не крутится барабан в стиральной машине или стиральная машина не набирает или не греет воду? Правильно, звоните «ремонтникам» и объясняете, в чем проблема с машинкой.
И очень важно, кто примет ваш звонок: обычный диспетчер или мастер, который будет ремонтировать вашу машинку.
Так вот, все звонки принимаю я сам. Поэтому, когда вы описываете мне свою проблему, я СРАЗУ и с высокой точностью буду знать:
- какая неисправность стоит за описанными вами симптомами;
- сколько будет стоить ремонт конкретно в вашем случае.
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Маленькая хитрость, которой пользуются мои клиенты.
Довольно часто одного разговора со мной по телефону оказывается достаточно, чтобы самостоятельно починить стиральную машину. И за советы по телефону я денег не беру.
К вам домой приеду тоже я – тот же самый мастер, с которым вы общались. Поэтому исключены ситуации с «испорченным телефоном», когда кто-то кому-то забыл что-то передать. Я сразу включаюсь в работу и экономлю ваше время.
Чем еще я лучше фирмы?
Я работаю быстрее, часто – значительно быстрее. Несколько примеров:
- 95% работ я выполняю у вас дома. Вам не нужно никуда везти машинку, и вы можете наблюдать за ходом ремонта;
- замена подшипников занимает у меня 1,5-4 часа. В большинстве фирм - 3-4 дня;
- ремонт электроники я делаю за 1-2 дня - это в 2 раза быстрее, чем в среднем по рынку.
И самое главное.
Я работаю, как для своих, как будто я обслуживаю друга или родственника. Поэтому я не «раскручиваю» клиентов на деньги, как это вынуждены делать мастера, работающие в большинстве фирм (их заработок – процент с суммы в чеке), и цены у меня доступные.
Цены на ремонт стиральных машин
Они у меня на порядок ниже, чем в фирмах, потому что я не плачу:
- зарплату диспетчерам;
- за аренду офиса;
- за дорогую рекламу по ТВ и на биллбордах. Мне хватает клиентов, которые приходят по рекомендациям и через этот сайт.
Поэтому и цены у меня значительно ниже, особенно на услуги (но и на запчасти тоже).
Вот примерные цены на мои услуги (в BYN – новых белорусских рублях):
- Диагностика: 15-18
- Устранение засора без разборки машины: 20-25
- Удаление посторонних предметов с разборкой машины: 25-30
- Замена нагревательного элемента (Тэн): 45-70
- Замена сливного насоса (помпа): 50-75
- Замена манжеты люка: 60-105
- Замена подшипников барабана: 90-140
- Ремонт электронного модуля: 60-110
- Замена приводного ремня: 40-50
Гарантия на ремонт стиральных машин на дому
Гарантийный срок по всем выполненным работам – 1 год. Такую длительную гарантию дают не часто.
По гарантии – приоритетный выезд!
Отзывы о ремонте стиральных машин
«Андрея, как великолепного мастера, мне порекомендовали друзья несколько лет назад. У меня как раз сломался мой нежно любимый Индезит, верой и правдой служивший мне много лет. Хочется отметить профессионализм, с которым он работает.
Андрей пришел точно в назначенное время, быстро определил причину поломки. Через два часа машинка опять работала. Андрей дал необходимые рекомендации по уходу за машинкой, и она радует меня своей бесперебойной работой по сей день. Андрей очень приятный человек и действительно, отличный мастер» (Алина, Минск).
Мои контакты
Звоните мне по номеру 8 044 4663500 (Velcom) или 8 029 2644795 (MTC) в рабочие дни с 9:00 до 21:00. Я сориентирую вас по цене ремонта, и мы договоримся об удобном для вас времени моего приезда.