А если вам не удалось выполнить ремонт стиральной машины – я вам помогу

Когда дело доходит до ремонта стиральной машины и не удается решить проблему своими силами, вы начинаете вспоминать, кто у вас «свой человек» по этой части.

Для большинства моих клиентов (я мог бы написать 90%, но точно не скажу, а врать не буду) я и есть тот самый «свой человек» по ремонту стиральных машин.

Давайте знакомиться. Меня зовут Андрей, и я занимаюсь ремонтом стиральных машин в Минске с выездом на дом уже более 10 лет.

Почему вам выгоднее обратиться ко мне, а не в фирму по ремонту «стиралок»

Что вы делаете, когда у вас не крутится барабан в стиральной машине или стиральная машина не набирает или не греет воду? Правильно, звоните «ремонтникам» и объясняете, в чем проблема с машинкой.

И очень важно, кто примет ваш звонок: обычный диспетчер или мастер, который будет ремонтировать вашу машинку.

Так вот, все звонки принимаю я сам. Поэтому, когда вы описываете мне свою проблему, я СРАЗУ и с высокой точностью буду знать:

какая неисправность стоит за описанными вами симптомами; сколько будет стоить ремонт конкретно в вашем случае.

Маленькая хитрость, которой пользуются мои клиенты. Довольно часто одного разговора со мной по телефону оказывается достаточно, чтобы самостоятельно починить стиральную машину. И за советы по телефону я денег не беру.

К вам домой приеду тоже я – тот же самый мастер, с которым вы общались. Поэтому исключены ситуации с «испорченным телефоном», когда кто-то кому-то забыл что-то передать. Я сразу включаюсь в работу и экономлю ваше время.

Чем еще я лучше фирмы?

Я работаю быстрее, часто – значительно быстрее. Несколько примеров:

95% работ я выполняю у вас дома. Вам не нужно никуда везти машинку, и вы можете наблюдать за ходом ремонта;

замена подшипников занимает у меня 1,5-4 часа. В большинстве фирм - 3-4 дня;

ремонт электроники я делаю за 1-2 дня - это в 2 раза быстрее, чем в среднем по рынку.

И самое главное.

Я работаю, как для своих, как будто я обслуживаю друга или родственника. Поэтому я не «раскручиваю» клиентов на деньги, как это вынуждены делать мастера, работающие в большинстве фирм (их заработок – процент с суммы в чеке), и цены у меня доступные.

Цены на ремонт стиральных машин

Они у меня на порядок ниже, чем в фирмах, потому что я не плачу:

зарплату диспетчерам;

за аренду офиса;

за дорогую рекламу по ТВ и на биллбордах. Мне хватает клиентов, которые приходят по рекомендациям и через этот сайт.

Поэтому и цены у меня значительно ниже, особенно на услуги (но и на запчасти тоже).

Вот примерные цены на мои услуги (в BYN – новых белорусских рублях):

Диагностика: 15-18

Устранение засора без разборки машины: 20-25

Удаление посторонних предметов с разборкой машины: 25-30

Замена нагревательного элемента (Тэн): 45-70

Замена сливного насоса (помпа): 50-75

Замена манжеты люка: 60-105

Замена подшипников барабана: 90-140

Ремонт электронного модуля: 60-110

Замена приводного ремня: 40-50

Гарантия на ремонт стиральных машин на дому

Гарантийный срок по всем выполненным работам – 1 год. Такую длительную гарантию дают не часто.

По гарантии – приоритетный выезд!

Отзывы о ремонте стиральных машин

«Андрея, как великолепного мастера, мне порекомендовали друзья несколько лет назад. У меня как раз сломался мой нежно любимый Индезит, верой и правдой служивший мне много лет. Хочется отметить профессионализм, с которым он работает.

Андрей пришел точно в назначенное время, быстро определил причину поломки. Через два часа машинка опять работала. Андрей дал необходимые рекомендации по уходу за машинкой, и она радует меня своей бесперебойной работой по сей день. Андрей очень приятный человек и действительно, отличный мастер» (Алина, Минск).

Мои контакты

Звоните мне по номеру 8 044 4663500 (Velcom) или 8 029 2644795 (MTC) в рабочие дни с 9:00 до 21:00. Я сориентирую вас по цене ремонта, и мы договоримся об удобном для вас времени моего приезда.